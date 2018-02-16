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Политика

Госдума РФ может сделать инвалидов-колясочников пешеходами

Депутаты Госдумы России получили предложение сделать инвалидов на колясках с двигателями настоящими пешеходами. Ведь до этой поры они хоть и передвигались в толпе граждан, но считались водителями спецсредств.
Госдума РФ может сделать инвалидов-колясочников пешеходами

Главе правительства России Дмитрию Медведеву поступило официальное предложение о радикальном пересмотре статуса инвалидов-колясочников, которые передвигаются среди пешеходов на самодвижущихся спецсредствах. Так как их транспорт оснащен двигателем, их считают водителями. В случае нарушения прав дорожного движения, инвалиды-колясочники полностью несут ответственность за содеянное, как управляющие спецприспособлением.
По словам чиновника Ярослава Нилова, инвалидов, которые двигаются в толпе на колясках с двигателями, нужно приравнивать к положению пешехода. Соответственно и подчиняться ПДД такой участник должен согласно иной схеме. Но как отреагирует Госдума РФ на такое новшество, пока не известно. Сам Дмитрий Медведев пока никак не комментирует новую идею...

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