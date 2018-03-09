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Политика

Ксения Собчак обвинила Леонида Слуцкого в коррупции

Телеведущая и кандидат на пост главы Российской Федерации Ксения Собчак обвинила Леонида Слуцкого в коррупции. В ходе своего заявления девушка сообщила, что депутат нарушает законы ежедневно.
Ксения Собчак обвинила Леонида Слуцкого в коррупции

Собчак пояснила, что у Слуцкого машина вип-класса Bentley, на которой он «наездил» на 1,4 млн. штрафов. Ксения подчеркнула, что депутат должен создавать законы, а не идти им в противовес.
Кандидат возмущена, что Слуцкий имеет заработную плату не более двух миллионов рублей в год, согласно декларации о доходах. Собчак подчеркивает, что это очень странно. Ведь Слуцкий платит штрафы по полтора миллиона, а зарабатывает, согласно официальным данным, всего два.
Недавно прошел митинг в поддержку депутата. А в государственной думе состоялись дебаты по поводу отставки Слуцкого.
Напомним, что выборы президента в России пройдут 18 марта 2018 года...

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