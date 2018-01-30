| | Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова
Политика

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

Сегодня в 16:15 мск умер Олег Табаков. Президент России выразил соболезнования родным, близким и многомиллионной армии поклонников и учеников Олега Табакова.
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

Сегодня в 16:15 мск от сердечного приступа умер Олег Табаков. Информацию официально подтвердили родственники артиста. В связи с произошедшим Владимир Путин поддержал семью и родных народного любимца. Президент выразил искренние соболезнования многомиллионной армии поклонников и ученикам народного артиста.
По словам главы государства, такая утрата скажется на мире искусства. В сердцах поклонников и коллег Табаков навсегда останется добрым, талантливым и творческим человеком.
К слову, в МХТ им. Чехова отменили все мероприятия запланированные на ближайшее время...

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