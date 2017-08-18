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Социум

Владимир Путин едет на митинг в оккупированный Крым

В среду, 14 марта, Владимир Путин совершит последнюю перед президентскими выборами в РФ поездку — в оккупированный Крым и Севастополь.
Там президент РФ примет участие во втором за время кампании митинге, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У Путина будет много мероприятий на аннексированном полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Ожидается, что митинг будет многотысячным.
Также во время поездки в оккупированный Крым Путин должен будет поднять тему транспортной интеграции полуострова с Россией. Кроме того, он осмотрит здание нового терминала аэропорта "Симферополь" — посещение этого города также в планах Путина на 14 марта.
Напомним, 18 марта, в годовщину аннексии Крыма, состоятся выборы президента России. Нового руководителя страны выберут в этот день сроком на шесть лет...

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