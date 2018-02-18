В Непале разбился самолет с полсотней пассажиров на борту: первый фото с места катастрофы

понедельник, 12 марта 2018, 11:46Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Катманду недалеко от международного аэропорта имени Трибхувана при посадке в понедельник, 12 марта, разбился пассажирский лайнер.Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.Лайнер US-Bangla Airlines летел из Дакки (Бангладеш). На борту самолета было 67 человек. 17 человек выжили в авиакатастрофе. Все они госпитализированы в разные больницы города. О судьбе остальных пассажиров пока не сообщается.По информации газеты Kathmandu Post, во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу и упал на футбольное поле к востоку от аэропорта. После падения самолет загорелся.Напомним, днем ранее на западе Ирана разбился частный турецкий самолет.Как сообщал "Апостроф", в Нью-Йорке в реку рухнул вертолет...