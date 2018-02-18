| | В Непале разбился самолет с полсотней пассажиров на борту: первый фото с места катастрофы
События

В Непале разбился самолет с полсотней пассажиров на борту: первый фото с места катастрофы

понедельник, 12 марта 2018, 11:46
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В Катманду недалеко от международного аэропорта имени Трибхувана при посадке в понедельник, 12 марта, разбился пассажирский лайнер.
Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.
Лайнер US-Bangla Airlines летел из Дакки (Бангладеш). На борту самолета было 67 человек. 17 человек выжили в авиакатастрофе. Все они госпитализированы в разные больницы города. О судьбе остальных пассажиров пока не сообщается.
По информации газеты Kathmandu Post, во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу и упал на футбольное поле к востоку от аэропорта. После падения самолет загорелся.
В Непале разбился самолет с полсотней пассажиров на борту: первый фото с места катастрофы

В Непале разбился самолет с полсотней пассажиров на борту: первый фото с места катастрофы

В Непале разбился самолет с полсотней пассажиров на борту: первый фото с места катастрофы

Напомним, днем ранее на западе Ирана разбился частный турецкий самолет.
Как сообщал "Апостроф", в Нью-Йорке в реку рухнул вертолет...

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