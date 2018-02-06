| | Поедет на украденную территорию: росСМИ узнали, как Путин завершит свою предвыборную кампанию
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Поедет на украденную территорию: росСМИ узнали, как Путин завершит свою предвыборную кампанию

понедельник, 12 марта 2018, 11:08
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Владимир Путин завершит свое предвыборное турне 14 марта в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.
По их информации, у Путина будет много мероприятий в Крыму, но главным из них будет митинг в Севастополе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил данную информацию, отметив, что визит Путина в Крым будет приурочен к годовщине так называемого "референдума".
"Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается", - сказал Песков.
Планируется, что митинг будет многотысячным, и он будет ориентирован на всю Россию — Путин напомнит электорату о "присоединении" Крыма.
Также российский президент подымет тему транспортной интеграции оккупированного Крыма с РФ.
Подробнее о последствиях президентских выборов в РФ для Украины читайте в материале "Апострофа": Путин готов к уступкам по Донбассу, но на жестких условиях: чего ждать после 18 марта...

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