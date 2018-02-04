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Шоу-Биз и культура

Юлия Санина показала фото на подиуме

Юлия Санина показала фото на подиуме
Популярная певица посетила показ украинского дизайнера.

Солистка украинской рок-группы захватила гостей модного показа, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на WWWoman.

Юлия Санина на своей странице в популярном микроблоге опубликовала несколько снимком со светского мероприятия. Девушка побывала на показе Кати Сильченко, украинского дизайнера.

Поклонники отметили, что образ Юлии очень впечатляет, особенно выразительными на фото получились глаза.

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«Мой самый короткий UFW ever», - подписала она публикацию. Фанаты в очередной раз оценили неплохой стиль Саниной.

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