Юлия Санина показала фото на подиуме

Солистка украинской рок-группы захватила гостей модного показа, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на WWWoman.
Юлия Санина на своей странице в популярном микроблоге опубликовала несколько снимком со светского мероприятия. Девушка побывала на показе Кати Сильченко, украинского дизайнера.
Поклонники отметили, что образ Юлии очень впечатляет, особенно выразительными на фото получились глаза.
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«Мой самый короткий UFW ever», - подписала она публикацию. Фанаты в очередной раз оценили неплохой стиль Саниной.
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