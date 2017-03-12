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Шоу-Биз и культура

Pink поделилась фотографией в интересном образе

Pink поделилась фотографией в интересном образе
Американская певица надела стильный деловой костюм.

Популярная американская певица Пинк выложила в сеть новый снимок в достаточно стильном костюме, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Ю.

На фотографии знаменитость позирует на фоне серых стен в брючном костюме, который состоит из светлой рубашки, жилетки и галстука, накинутого сверху удлиненного пиджака в тон и широких брюк-клеш, сделанных в едином стиле с верхом.

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При этом фривольная походка Пинк на фото, спрятанные в карманы руки и взгляд в пол создали необходимую непринужденность и легкость снимку.

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Шоу-Биз и культура

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