Pink поделилась фотографией в интересном образе

Популярная американская певица Пинк выложила в сеть новый снимок в достаточно стильном костюме, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Ю.
На фотографии знаменитость позирует на фоне серых стен в брючном костюме, который состоит из светлой рубашки, жилетки и галстука, накинутого сверху удлиненного пиджака в тон и широких брюк-клеш, сделанных в едином стиле с верхом.
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При этом фривольная походка Пинк на фото, спрятанные в карманы руки и взгляд в пол создали необходимую непринужденность и легкость снимку.
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