Медики раскрыли причину смерти Табакова

Сердце российского актера и режиссера Олега Табакова не справилось с воспалительным процессом в организме. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Гордон.
"Могу только одно сказать – он ушел, не мучаясь", – сообщил главный врач Первой градской больницы Москвы, где умер Табаков, Алексей Свет.
82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные импланты.
Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло.
В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".
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24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.
1 января 2018 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось...