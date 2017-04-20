| | Будничный образ: бразильская модель удивила поклонников внешним видом
Шоу-Биз и культура

Будничный образ: бразильская модель удивила поклонников внешним видом

Будничный образ: бразильская модель удивила поклонников внешним видом
Женщина вышла из дома на прогулку без макияжа.

Знаменитая бразильская модель никогда не прячется от фотографов, даже если выглядит не самым лучшим образом. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на ТСН.

Модель Алессандра Амбросио часто попадает в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда направляется на шопинг или возвращается из спортзала. В этот раз Алессандру подловили в салоне красоты, когда девушка делала маникюр.

Сначала Амбросио сфотографировали за самим процессом. По фото видно, что с мастером маникюра модель не общалась, а была чем-то занята в своем смартфоне.

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На другом фото Алессандру запечатлели на выходе из салона. 36-летняя бразильянка была одета в узкие джинсы и розовый свитшот с капюшоном, волосы собрала в пучок, а на ее лице, вероятнее всего, не было макияжа.
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