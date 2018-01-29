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Шоу-Биз и культура

Украинка стала лицом известного бренда

Украинка стала лицом известного бренда
Бобровская раньше снималась для бренда Glossier.

Украинка Настя Бобровская, которая сейчас живет и работает в Нью-Йорке, снялась в новой рекламной кампании одного из самых популярных современных косметических брендов Milk Makeup.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.

Кампания посвящена выходу нового продукта – Holographic Face Gloss, который можно использовать и как тени для век, и как хайлайтер, и как блеск для губ.

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