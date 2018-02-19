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Шоу-Биз и культура

Известная американская актриса объявила об уходе из кино

Известная американская актриса объявила об уходе из кино
Последней картиной Диас стала «Энни» 2014 года.

45-летняя американская актриса и звезда фильмов «Маска» и «Ангелы Чарли» объявила об уходе из киноиндустрии. Об этом сообщила близкая подруга Диас, Сэльма Блэр, рассказав, что Кэмерон не просто не будет сниматься в фильмах, а решила совсем распрощаться с Голливудом.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на hellomagazine.com.

«На днях я обедала с Кэмерон. Мы вспоминали о фильме «Милашка», и я сказала, что мне хотелось бы сняться в его продолжении, но она заявила: «С меня достаточно!» Я имею в виду, что ей больше не нужны фильмы. У нее отличная жизнь. Она счастлива», – говорит Блэр.

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С тех пор актриса всячески избегала публичных мероприятий и выходов на красные ковровые дорожки, за исключением продвижения ее второй книги в 2016 году...

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