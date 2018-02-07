| | Санта Димопулос выставила напоказ идеальное тело в бикини
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Санта Димопулос выставила напоказ идеальное тело в бикини

Санта Димопулос выставила напоказ идеальное тело в бикини
Певица побаловала поклонников пляжной фотографией.

Санта сфотографировалась в красивом купальнике, подчеркивающем ее прекрасную фигуру, и выложила снимок в Инстаграм.

Подписала Димопулос свою фотку так: "«Санта, у вас такие хорошие подписчики!». Да, мои подписчики самые самые! А невоспитанных, желчных, завистливых и злых я просто блокирую:) Не разбираясь, не отвечая, не воспринимая этот негатив. Это их злость и она остаётся для них. Пусть живут с этим - ”великие диванные судьи” и ”правдорубы”. До 30 я их видела (иногда отвечала) , после – воспринимаю только добро и комплименты) Я стала любить себя и ценить, я знаю какая я и не позволю мне тут рассказывать как мне надо жить. Это моя страница, мой мир и он только для душевных, искренних и интеллектуально развитых людей! Культура общения - великая сила!
П.С: ценю каждого из вас! Спасибо за советы, вопросы, отклики! В свою очередь, всегда стараюсь отвечать честно на интересующие вас темы! Я не делаю рекламу за деньги, советую только то, что проверено методом проб и ошибок и чем пользуюсь. Love".

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Комплименты появляются в ленте комментариев под пляжным фото Санты с завидной скоростью, да и количество лайков за полчаса после публикации снимка перевалило за 7,5 тысяч.

Санта Димопулос выставила напоказ идеальное тело в бикини


Стиль, орфография и пунктуация Санты Димопулос сохранены...

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