Санта Димопулос выставила напоказ идеальное тело в бикини

Санта сфотографировалась в красивом купальнике, подчеркивающем ее прекрасную фигуру, и выложила снимок в Инстаграм.Подписала Димопулос свою фотку так: "«Санта, у вас такие хорошие подписчики!». Да, мои подписчики самые самые! А невоспитанных, желчных, завистливых и злых я просто блокирую:) Не разбираясь, не отвечая, не воспринимая этот негатив. Это их злость и она остаётся для них. Пусть живут с этим - ”великие диванные судьи” и ”правдорубы”. До 30 я их видела (иногда отвечала) , после – воспринимаю только добро и комплименты) Я стала любить себя и ценить, я знаю какая я и не позволю мне тут рассказывать как мне надо жить. Это моя страница, мой мир и он только для душевных, искренних и интеллектуально развитых людей! Культура общения - великая сила!П.С: ценю каждого из вас! Спасибо за советы, вопросы, отклики! В свою очередь, всегда стараюсь отвечать честно на интересующие вас темы! Я не делаю рекламу за деньги, советую только то, что проверено методом проб и ошибок и чем пользуюсь. Love".Комплименты появляются в ленте комментариев под пляжным фото Санты с завидной скоростью, да и количество лайков за полчаса после публикации снимка перевалило за 7,5 тысяч.Стиль, орфография и пунктуация Санты Димопулос сохранены...