Гвоздикова о любовнице Жарикова: \"Я её ненавижу\"

Наталья Гвоздикова рассказала о снисходительном отношении к любовнице Евгения Жарикова. Актриса посетила студию программы под названием "Судьба человека", ведущим которой является Борис Корчевников.Тут Наталья Фёдоровна поведала об измене известного супруга. Гвоздикова, как говорится, сумела отвоевать своё счастье, как женщина. Она поделилась секретом, как ей удалось пережить эту измену. Гвоздикова во времена СССР была одной из самых красивых актрис кино. Невзирая на эталонную внешность и отличную карьеру, личная жизнь знаменитости терпела не один крах отношений. Как признаётся артистка, первый брак закончился печально. Супруг оказался слишком ревнивым и постоянно поднимал на неё руку. После этого она попросту решила подать на развод...