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Шоу-Биз и культура

Цымбалюк-Романовская покорила Большой своим платьем

Виталина Цымбалюк-Романовская покорила публику в Большом театре своим нарядом. Девушка появилась на публике в шикарном платье от Dolce&Gabbana.
Цымбалюк-Романовская покорила Большой своим платьем

Несмотря на неутихающий скандал о разводе, Виталина не унывает и появляется в «высшем обществе» в качестве гламурной «светской львицы». На ней платье стоимостью свыше 70 тысяч долларов и улыбка «на миллион».
На церемонии музыкальной премии Bravo Виталина была не просто гостьей, она была звездой. Множество поклонников просили сделать с ней фотографию и дать автограф.
Цымбалюк-Романовская покорила Большой своим платьем

Однако, несмотря на фурор, который бывшая «домработница из Киева» произвела в Большом театре, в социальных сетях ее по-прежнему недолюбливают. Под некоторыми фотографиями Виталины проскакивают злобные комментарии. Пользователям не нравится подбор цветов, на котором остановилась Виталина. А кто-то из комментаторов заявил, "что бы Виталина не надела, всё как с садовода"...

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