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Шоу-Биз и культура

Ольга Бузова продемонстрировала грудь соседям

Ольга Бузова шокировала соседей, показав им голую грудь. Такие действия поклонники оправдали недостатком любви в ее жизни.
Ольга Бузова продемонстрировала грудь соседям

В этот раз певица решила продемонстрировать своим соседям обнаженное тело, выйдя прямо на снег. Такое видео она продемонстрировала на своей страничке в социальной сети Instagram, рассказав, что это отрывок из нового клипа «Она не боится».
В кадре Бузова одета только в черные трусики, под музыку она эротично выгибается в танце. Такая работа неоднозначно была воспринята поклонниками звезды. Некоторые в комментариях заметили, что певице в жизни не хватает любви, поэтому все ее песни только об этом. Напомним, что экс-участница телепроекта «Дом-2» недавно разошлась с мужем и не может оправиться от такой потери.
На концерте в Петропавловске-Камчатском 4 марта Бузова упала прямо на сцене и повредила связки на ноге. В результате инцидента ее увезли на скорой, лечение звезда продолжила уже в Москве. Несмотря на предостережения медиков, певица продолжает активно выступать и сниматься в клипах...

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