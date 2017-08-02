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Ирина Понаровская раскрыла свой секрет соблазнения мужчин

Популярная советская певица Ирина Понаровская всегда была загадкой для окружающих. Звезда решила раскрыть свои секреты соблазнения мужчин.
Ирина Понаровская раскрыла свой секрет соблазнения мужчин

Понаровская не постыдилась публично признаться в любви маляру. Такое трогательное событие произошло много лет назад во время одного из ее концертов. В те времена во время концертов звезды еще не показывали фееричных шоу, а удивляли своих поклонников раскованностью и шармом. Из такого обыденного для певицы момента, она смогла сделать яркое шоу.
В начале 2000-х Понаровская перестала выходить на сцену и жила на три страны – Россию, Эстонию и Норвегию. Напомним, что в Норвегии у звезды живет сын и внук. Ранее очень тусовочная певица сейчас отдает предпочтение тихой жизни. Сегодня, 12 марта певице исполнилось 65 лет, что не заставило ее выйти на люди и отпраздновать юбилей с размахом.
По воспоминаниям продюсера звезды Виктора Началова, Понаровская провела очень бурную и шумную молодость, что и объясняет ее желание провести вторую часть жизни в покое. Продюсер рассказал, что певица всегда отличалась отличным чувством юмора и могла разыгрывать людей, жаль только, что теперь она не часто принимает гостей и блещет своим остроумием...

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