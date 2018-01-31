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Садальский раскритиковал решение России отправить инвалида на «Евровидение»

На днях в интернете была опубликована песня Юлии Самойловой, с которой она выступит на португальском «Евровидении» через два месяца. Конкурсный номер и песню придумала та же группа артистов, которая работала с Полиной Гагариной и Диной Гариповой.

Юлия Самойлова уже активно репетирует и настроена на победу. Она должна была выступить ещё на прошлом «Евровидении» в Киеве, если бы ей не запретили въезд в Украину, пишет сайт life-dom2.su

Однако, известный звездный хейтер Стас Садальский не одобрил решение Первого канала об отправке певицы-инвалида на музыкальный конкурс. Актер возмутился, что российских чиновников ни капли не волнует, что инвалиды на колясках не могут по-человечески заехать в 99% жилых домов и госучреждений, которые не оборудованы пандусами. Но при этом их очень волнует, чтобы инвалид мог выступить на «Евровидении».

Садальский раскритиковал решение России отправить инвалида на «Евровидение»

Стас Садальский утверждает, что это пиар Первого канала за счет инвалида и не более того. Его даже не впечатляет вокальный талант Самойловой. Естественно, лично для неё это огромное достижение, но это не значит, что она реально может выступить лучше других певцов и покорить зрителей. Её образ скорее всего просто давит на жалость.

Любопытно, что в комментариях многие поддержали Садальского. Люди считают, что Самойлову выбрали из-за её ограниченных возможностей, а не из-за таланта...

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