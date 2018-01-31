Садальский раскритиковал решение России отправить инвалида на «Евровидение»

На днях в интернете была опубликована песня Юлии Самойловой, с которой она выступит на португальском «Евровидении» через два месяца. Конкурсный номер и песню придумала та же группа артистов, которая работала с Полиной Гагариной и Диной Гариповой.Юлия Самойлова уже активно репетирует и настроена на победу. Она должна была выступить ещё на прошлом «Евровидении» в Киеве, если бы ей не запретили въезд в Украину, пишет сайт life-dom2.suОднако, известный звездный хейтер Стас Садальский не одобрил решение Первого канала об отправке певицы-инвалида на музыкальный конкурс. Актер возмутился, что российских чиновников ни капли не волнует, что инвалиды на колясках не могут по-человечески заехать в 99% жилых домов и госучреждений, которые не оборудованы пандусами. Но при этом их очень волнует, чтобы инвалид мог выступить на «Евровидении».Стас Садальский утверждает, что это пиар Первого канала за счет инвалида и не более того. Его даже не впечатляет вокальный талант Самойловой. Естественно, лично для неё это огромное достижение, но это не значит, что она реально может выступить лучше других певцов и покорить зрителей. Её образ скорее всего просто давит на жалость.Любопытно, что в комментариях многие поддержали Садальского. Люди считают, что Самойлову выбрали из-за её ограниченных возможностей, а не из-за таланта...