| | Евросоюз вступился за Украину в споре с "Газпромом"
Политика

Евросоюз вступился за Украину в споре с "Газпромом"

Евросоюз вступился за Украину в споре с \"Газпромом\"
По ее словам, Европейская комиссия активно работает в этом направлении и готова возобновить трехсторонние переговоры. Обсуждение ситуации, считает Могерини, будет эффективным инструментом в урегулировании разногласий.Однако глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что газовый вопрос — это дело компаний, и трехсторонние переговоры не планируются.Ранее, 7 марта, в правительстве Украины сообщили об аресте активов российского холдинга «Газпром» за «нарушение монопольного законодательства страны и постановления Стокгольмского арбитража». 2 марта украинская компания «Нафтогаз» призвала украинцев потерпеть, экономя газ ради того, чтобы насолить российскому «Газпрому» и президенту России Владимиру Путину.Согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в рамках спора с украинской компанией. Международный суд также обязал возобновить поставки газа на Украину в размере пяти миллиардов кубометров газа в год...

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