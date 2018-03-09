Хейли заявила, что от встречи Трампа и Ким Чен Ына выиграет весь мир

«Объявление о встрече между президентом Трампом и северокорейским лидером Кимом — это историческая возможность, которая имеет огромный потенциал для мира. Хотя мы не можем сказать, является ли предложение Кима [о встрече с Трампом] искренним, мы можем сказать, что эта историческая встреча была бы невозможна без участия международного сообщества в кампании по оказанию максимального давления [на Пхеньян], начатой администрацией Трампа, и решимости привлечь Северную Корею к ответственности путем принятия в 2017 году трех сильных резолюций с санкциями», — говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постпредством США.8 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён сообщил журналистам в Вашингтоне о согласии Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая. Тогда же Белый дом уточнил, что место и дата встречи будут определены позднее...