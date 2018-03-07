В США сделали важное заявление по отравлению бывшего разведчика ГРУ Скрипаля

вторник, 13 марта 2018, 03:40Поделитьсяпереглянути новину українськоюГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон поддержал позицию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая назвала Россию вероятной виновницей в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.Об этом сообщает Fox News."Приказ об отравлении бывшего российского шпиона в Великобритании явно поступил из России и, безусловно, повлечет за собой последствия для РФ", - сказал он.Кроме того, по словам Тиллерсона, доступ к яду, которым отравили разведчика, был у довольно ограниченного числа людей и не мог "возникнуть из ниоткуда"."От Украины до Сирии, и теперь Великобритания, Россия по-прежнему является главной причиной нестабильности в мире, действуя с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизни своих граждан", - подчеркнул госсекретарь.Как сообщал "Апостроф", в свою очередь, в РФ также назвали возможных виновников в отравлении Скрипаля, указав, в том числе, и на причастность британской спецслужбы...