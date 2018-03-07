Отравление бывшего разведчика ГРУ Скрипаля: у Путина выступили с обвинениями в адрес Британии

вторник, 13 марта 2018, 01:55Поделитьсяпереглянути новину українськоюЗаместитель председателя комитета Совета РФ по международным делам Владимир Джабаров уверен, что к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля имеет отношение Великобритания.Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс.По его словам, эту "провокацию" провели британская спецслужба или "какие-то отморозки". Владимир Джабаров не исключает, что в отравлении экс-разведчика может быть замешана и какая-то третья сторона."Для чего убирать Скрипаля? Если он является таким ценным сотрудником, не надо было его обменивать на Чапман и команду. Если обменяли, следовательно, он никому уже был не нужен. Зачем сейчас России, когда уже прошло столько лет, заниматься его отравлением накануне президентских выборов?" — спрашивает Джабаров.Как сообщал "Апостроф", в свою очередь, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия...