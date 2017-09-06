Apple не ждет судьба Nokia, как бы этого ни желали ненавистники компании

Злопыхатели Apple уже давно пророчат производителю iPhone гибель, сравнивая корпорацию с Nokia и Motorola, которые тоже когда-то были великими. Но это неправильно, и вот почему.Apple имеет гораздо более богатую историю, чем Nokia и Motorola. Производитель iPhone уже больше 40 лет существует на рынке технологий, многое сделал и многому за это время научился.У Apple уже был провал, но она «переродилась» и научилась на собственных ошибкахСейчас не все вспомнят, но самая дорогая компания в мире однажды была на грани исчезновения. Тогда ее спас Стив Джобс. Ряд его решений позволил корпорации выкарабкаться и выбиться вперед.В связи с кончиной Джобса многие начали думать, что Apple пойдет на дно без своего духовного лидера, но это не так. Стив не только сам был профессионалом, но и смог собрать команду специалистов, понимающих философию компании и способных создавать инновационные продукты. Наследие Джобса не только живет, но и продолжает развиваться. Тим Кук – отличный гендиректор, которого выбрал сам Стив.Сотрудники Apple прекрасно знают свое дело, они выучились на прошлых ошибках и лучше, чем кто-либо, понимают, как работает рынок и как его завоевать.У Apple есть своя культураКак бы это пафосно ни звучало. У производителя iPhone есть свой уникальный дух. Корпорация придерживается определенных принципов, что и делает ее уникальной. Стив Джобс заразил этим духом и всех поклонников. Проще говоря, внушил им, что Apple – это некий культ.Nokia имели похожую репутацию. Корпорация продавала массу дорогих и престижных устройств. Некоторые модели становились культовыми. Но у Nokia не было «лица». Никто толком не знал главу финской компании. Собственно, его не знают и сейчас.В Apple не боятся инновацийКоманда Nokia оказалась куда менее «сильной». Глава компании Олли-Пекка Калласвуо был не готов к изменениям, которые произошли после выхода iPhone, и решил не менять курс развития. Сотрудники же были полностью дезориентированы и более не могли создавать инновационные продукты. Позднее произошла очередная смена исполнительного директора. Бразды правления в свои руки взял Стивен Элоп, «добивший» ту Nokia, что все знали.Эта история закончилась очень печально. После выхода iPhone в финской компании решили не менять направление развития и остались при своей позиции. Стивен Элоп затянул процесс изменений политики корпорации и занял неверную позицию, сделав ставку на Windows Phone. Все это вылилось в продажу бизнеса дочерней компании Foxconn.В Apple не боятся изменений и часто берутся за развитие технологий, которые станут популярны спустя 5-10 лет. Отличный пример – дополненная реальность. Неизвестно, когда она станет повсеместной и достаточно полезной, но Apple уже в деле и работает на будущее.То же самое произошло в далеком 2007, никто не знал наперед, что столь необычное и по началу малофункциональное устройство станет одним из самых продаваемых смартфонов в мире. Смелость помогла Apple стать лучшими.Apple – это не только iPhoneОчевидно, что Nokia была популярна, в первую очередь, из-за своих телефонов. Компания была безоговорочным лидером на этом рынке и никто не мог считаться с ней. Но по большому счету, это все, что было у финской корпорации.Apple же делает не только смартфоны. Она создала самый популярный в мире планшет. Самые популярные в мире умные часы. Буквально с нуля подняла рынок беспроводных наушников и все еще создает лучшие компьютеры для музыкантов, фотографов и художников.К тому же корпорация предлагает пользователям различные сервисы вроде Apple Music и эксклюзивные приложения. В том числе, и те, что создаются сторонними разработчиками исключительно для iOS и Mac.Каждое направление приносит Apple большие деньги и заставляет людей покупать пресловутый iPhone.У Apple есть продукты, не имеющие эквивалентных аналоговКак это ни странно, учитывая то, что у Apple масса конкурентов, почти все ее устройства более совершенные в сравнении с тем, что выпускают другие компании. Хороший пример – Apple Watch. Умные часы пытаются делать все кому не лень, но только Apple удается их продавать. Потому что она не бросила их на полпути и знает, в каком направлении совершенствовать гаджет.Третье поколение часов продается в огромном количестве, и эта цифра только растет. Apple смогла убедить людей покупать именно их часы. Ведь они функциональнее, чем решения от конкурентов. Сотни благодарственных писем от владельцев часов тому подтверждение.То же самое касается беспроводных наушников AirPods. Сколько бы у них ни было недостатков, они возобновили интерес к Bluetooth-гарнитурам в целом и вывели этот рынок на новый уровень. При этом другие производители электроники даже близко не смогли приблизиться к удобству и качеству AirPods.Apple все еще является примером для подражанияГромкое имя самой дорогой компании в мире у всех на слуху. И конкуренты не упускают возможности скопировать ее. Другие производители смартфонов построили свой бизнес на том, что делали гаджеты, похожие на iPhone.Это продолжается по сей день. Достаточно вспомнить недавно прошедшую выставку MWC, на которой показали множество клонов iPhone X. Все, как обезумевшие, начали выпускать смартфоны, схожие с тем, что продает Apple. И это говорит о том, что с производителем iPhone все еще считаются и его не скоро забудут.У Apple куда больший запас прочности, чем у NokiaОсновная проблема финского производителя телефонов, безусловно, ужасный исполнительный директор. Но это не единственная проблема. У Nokia просто не было достаточно большого запаса ресурсов, чтобы выйти из столь затруднительного положения. Да и возможности осваивать новые направления тоже не было.Apple располагает внушительным запасом наличности и не планирует с ним расставаться. Если компания окажется в затруднительным положении, эти деньги помогут ей длительное время держаться на плаву и не спеша искать пути для разрешения всех проблем.Apple умеет признавать ошибки и ориентироваться на клиентовДа, производитель iPhone все еще очень близок к своим пользователям. Недавний инцидент с замедлением смартфонов из-за изношенности аккумуляторов это подтверждает. Apple призналась в том, что допустила ошибку, попросила прощения и сразу же уладила конфликт.В компании решились отказаться от части прибыли и поставили под угрозу продажу новых iPhone, чтобы угодить клиентам. И таких моментов масса. Корпорация без вопросов меняет бракованные MacBook на более новые модели. И за каждую свою ошибку готова отчитаться.Есть и много других мелочей, которые цепляют людей. Apple – одна из немногих компаний, которая моментально реагирует на всевозможные праздники и другие события. Компания пытается быть человечной и много внимания уделяет мелочам.Все это делает Apple уникальной. Они смогли найти способ завоевать публику, выпустили массу крутых продуктов и умеют правильно взаимодействовать с клиентами. Именно поэтому она еще долгое время будет на плаву.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...