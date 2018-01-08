Эдди Кью: Цель Apple – менять жизнь к лучшему

Вице-президент Apple по программному обеспечению Эдди Кью принял участие в конференции SXSW и дал большое интервью журналисту CNN Дилану Байресу. Мы собрали основные тезисы из речи Кью.Изначально Кью поднялся на сцену и рассказал о приобретении компании Texture. Это цифровой газетный киоск, который Apple недавно купила. По словам Кью, его коллеги разработали Apple News, чтобы пользователи получали новости из доверенных источников. Такой же стратегии Apple будет придерживаться и в дальнейшем. Корпорация возьмет на себя ответственность за создание большой защищенной новостной площадки.Позднее Байерс начал задавать вопросы и спросил у Кью, хотел бы он приобрести Netflix или Disney. Эдди сказал, что исторически Apple не покупает настолько большие корпорации.«Наша компания не покупает что-то, что уже существует в таком масштабе. Мы предпочитаем приобретать тех, кто сможет стать чем-то масштабным и важным в будущем», – добавил Кью.После Дилан поинтересовался, как у Apple обстоят дела на поприще телевидения. Кью сказал, что компания уже готова выйти на этот рынок, но будет уделять особое внимание качеству.«Мы уже работаем в этом направлении. При этом для нас важно не количество, а качество. Но мы ничего не знаем о телевидении. Мы знаем, как реализовать технологическую составляющую, но при этом потратили больше двух лет, чтобы найти специалистов, способных отвечать за контент», – ответил Кью.В дальнейшем пошла речь о дополненной реальности. Эдди сообщил, что для Apple создание ARKit стало настоящим испытанием. И Кью уверен, что дополненная реальность станет такой же обыденностью, как смартфоны сегодня. Но вице-президент корпорации не спешит «хоронить» iPhone. По его мнению, смартфоны еще долгое время будут популярны. По крайней мере до тех пор, пока AR-очки не будут выполнять все функции iPhone также хорошо, как и он.Также Эдди много говорил о том, что цель Apple – создавать продукты, которые могут сделать жизнь лучше. В качестве примера он привел исследования производителя iPhone в области сердечно-сосудистых заболеваний, которые компания проводит совместно со Стэнфордским университетом.Кью позитивно отозвался об Apple Music, сказав, что у сервиса уже 38 миллионов подписчиков и ему еще есть куда расти. Он сделал особый акцент на том, что у потоковых музыкальных служб большие перспективы.«Существует пропасть между теми людьми, которые могут позволить себе платить за музыку, и теми, кто реально платит», – добавил Кью.Байерс не упустил возможности выяснить у Эдди, как в компании относятся к не очень удачным продуктам вроде HomePod. Вице-президент Apple напротив сказал, что в корпорации весьма рады тому, как обстоят дела с умной колонкой. Также он отметил, что в Apple не умеют выпускать сразу сотню разных продуктов и концентрируются на совершенствования всего нескольких.«Apple не сможет быть так же совершенна, работая над сотней устройств», – сообщил Эдди.В конце Дилан спросил Кью, отказывалась ли Apple от чего-то глобального за последние несколько лет. Эдди сказал, что корпорации приходилось сотни раз говорить «нет», но не уточнил каким именно.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...