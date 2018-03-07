Вышла watchOS 4.3 beta 5

Apple выпустила пятую бета-версию операционной системы watchOS 4.3 для разработчиков.Разработчики с профилем в Apple Developer Center могут загрузить новую версию системы при помощи приложения Apple Watch для iPhone. Для этого нужно перейти в нем в меню «Основные – Обновление ПО». Во время установки часы должны быть заряжены как минимум на 50%. В ином случае, необходимо будет подключить их к зарядному устройству. В радиусе приема часов должен находиться подключенный iPhone.Пока никаких значимых изменений в этой версии прошивки обнаружено не было. Программисты Apple исправили ошибку в работе индикатора заряда батареи. А также небольшой баг в приложении «Погода», который затронул пользователей из Китая.В финальном релизе watchOS 4.3 появится портретная ориентация экрана при включенном режиме ночника, который включается автоматически, когда часы заряжаются. Появится новая анимация зарядки. Оба изменения связаны со скорым выходом беспроводного зарядного устройства AirPower. Также в часы вернулась возможность управлять музыкальной библиотекой iPhone. Тем, у кого нет AirPods больше не придется постоянно доставать смартфон, чтобы включить музыку.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...