Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Свитолина считалась фаворитом матча против 27-й ракетки мира из Испании Карлы Суарес-Наварро. В начале января на турнире в Брисбене Элина уверенно обыграла опытную соперницу, но в Индиан-Уэллсе матч прошел не по сценарию украинки.В первом сете Свитолина на два брейка Суарес-Наварро смогла ответить только одним успешным геймом на приеме. Во второй партии украинка безуспешно пыталась взять подачу соперницы. Суарес-Наварро при счете 3:2 удалось на подаче Свитолиной удалось выиграть пять очков подряд, но принесло испанке решающий гейм на приеме. У Свитолиной оставалось два шанса на обратный брейк, однако Суарес-Наварро не позволила четвертой ракетке мира вернуться в игру.Элина Свитолина потерпела третье поражение в сезоне и упустила шанс впервые в карьере выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. За одну победу на «BNP Paribas Open» украинка заработала почти 90 тысяч долларов и 45 очков в рейтинг WTA.– Элина Свитолина (Украина, 4) – 7:5, 6:3...