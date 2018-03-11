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Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина провалила матч третьего раунда на турнире в Индиан-Уэллсе категории WTA Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508.

Свитолина считалась фаворитом матча против 27-й ракетки мира из Испании Карлы Суарес-Наварро. В начале января на турнире в Брисбене Элина уверенно обыграла опытную соперницу, но в Индиан-Уэллсе матч прошел не по сценарию украинки.

В первом сете Свитолина на два брейка Суарес-Наварро смогла ответить только одним успешным геймом на приеме. Во второй партии украинка безуспешно пыталась взять подачу соперницы. Суарес-Наварро при счете 3:2 удалось на подаче Свитолиной удалось выиграть пять очков подряд, но принесло испанке решающий гейм на приеме. У Свитолиной оставалось два шанса на обратный брейк, однако Суарес-Наварро не позволила четвертой ракетке мира вернуться в игру.
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Элина Свитолина потерпела третье поражение в сезоне и упустила шанс впервые в карьере выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. За одну победу на «BNP Paribas Open» украинка заработала почти 90 тысяч долларов и 45 очков в рейтинг WTA.

Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 7:5, 6:3...

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