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Социум

Большеохтинский и Дворцовый мосты разведут в Петербурге

Большеохтинский и Дворцовый мосты разведут в Петербурге
В Северной столице начинается подготовка к сезону навигации. Проверку проходят городские переправы. И первыми на этой неделе в целях проверки готовности разводных пролетов к навигации 2018 года разведут Дворцовый и Большеохтинский мосты.— Первые разводки запланированы в ночь на 15 марта. Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00, Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55. Наводка мостов может быть осуществлена ранее указанного времени, — говорится в сообщении «Мостотреста».При этом отмечается, что официально старт навигации на Неве и Малой Неве будет дан 10 апреля, на рукавах Невы — 20 апреля.Ранее сообщалось о том, что в Северной столице появится два новых моста. Переправу через Неву планируется возвести в створе улицы Коллонтай. Это должно значительно улучшить транспортную связь двух берегов. Второй мост должен появиться в створе Фаянсовой и Зольной улиц...

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