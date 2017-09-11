И снова лже-квитанции в почтовых ящиках

— Такие обращения поступают в «КрасКом» не в первый раз и всегда мы разъясняем порядок метрологической поверки индивидуальных приборов учета воды и предупреждаем: если вы видите в ящике подобные «извещения», обязательно сообщите своим родителям, бабушкам и дедушкам — проводить ревизию водосчетчиков по закону имеет право только лицензированная организация, — подчеркивает генеральный директор компании Олег Гончеров, — поэтому очень важно проверять наличие лицензии у специалиста, который приходит к вам домой поверять водосчетчик.Напомним, что интервал для проверки определен ГОСТом и составляет один раз в шесть лет для счетчиков холодной воды и раз в четыре года для горячей. Сроки указываются в техническом паспорте приборов учета. Никакие другие рекламные листовки, даже если они имеют внешнее сходство с квитанцией на оплату воды и содержат информацию о действующих законах, не являются таким техническим документом.Обращаем внимание, что в рекламных листовках, которые получили в марте жители Красноярска указаны неверные данные о стоимости услуг холодного водоснабжения компании «КрасКом» и нормативах потребления холодной воды в нашем городе. Согласно приказу Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 18.12.2017 г. № 871-в сейчас один кубометр красноярской водопроводной воды стоит 20,34 руб., а утвержденный Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 541-пнорматив потребления на одного жителя в типовом многоквартирном доме составляет 4,17 м?.Все вопросы о начислениях за холодную воду жители частного сектора могут задавать специалистам Call-центра «Сибирской теплосбытовой компании» по многоканальному телефону: 2–579–555. Режим работы: понедельник — суббота с 8:00 до 20:00 без перерыва.Жители многоквартирных домов могут узнать о начисление оплаты за услуги водоснабжения и канализации в своем ТСЖ или управляющей компании, которые имеют все необходимые сведениями о дате установки приборов учета в квартирах каждого жилого дома.Красноярцы, проживающие в домах управляющей компании «Жилищные системы Красноярска», информацию о сроках поверки водосчетчиков в своих квартирах, могут уточнить, обратившись в районные дирекции УК «ЖСК» по месту жительства или по телефону «Горячей линии»: 2–751–749...