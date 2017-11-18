В Маслянино открыли первую в районе школу сноуборда

[img]http://rusevik.ru/data:image/svg xml,[/img]Во время загрузки произошла ошибка.Вячеслав Ярманов, глава администрации Маслянинского района: «И сноуборд, и сноутьюбы, и вот здесь мы разобьем молодежный туристический парк. И амфитеатр, и скалодром, и веревочный городок, и парк любви, и лыжная трасса. И у нас на складе уже пять снегоходов, пять квадроциклов».Татьяна Чуй, корреспондент: «Маслянинцы осваивают новый для себя вид спорта — сноуборд — и строят новую детскую спортивную школу. Два этажа: на первом этаже будет огромный пункт проката, а на втором этаже будет резиденция молодежи Маслянинского района — именно они возьмут в руки управление новым туристическим кластером».Ошибок здесь не боятся, лишь бы подрастающее поколение научилось работать. В Маслянино строят и общеобразовательную школу. Масштаб, как всегда, поражает: участок — несколько футбольных полей, 275 мест, своя газовая котельная.Геннадий Лаврененко, заместитель по строительству главы администрации Маслянинского района: «Здесь будет отдельно административное здание, в той стороне будет стадион — футбольное поле, — в этой стороне будет волейбольное, баскетбольное поле».Первый звонок прозвенит здесь уже в сентябре следующего года. С вводом новой школы в Маслянино забудут, что такое «учиться во вторую смену»...