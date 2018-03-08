Украину накроют сильные магнитные бури

О явлении предупредило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. По данным ведомства, вспышки на солнце приведут к значительному выбросу в космос солнечной плазмы, что повлечет возмущение земной магнитосферы, передает Киевские Ведомости со ссылкой на obozrevatel.com
"С 14 по 17 марта у нас "для разминки" ожидаются небольшие волнения магнитосферы, а после и вовсе последуют три магнитные бури подряд. До Украины они доберутся 18, 22 и 26 марта", - говорится в статье.
Всем трем пока присвоен класс G1 — самый низкий по пятибалльной шкале интенсивности магнитных бурь. При такой интенсивности могут быть зафиксированы небольшие сбои в работе энергетических систем и меняться птичьи маршруты, но большой опасности класс G1 не несет.
Но если технике и электронике грядущие бури не грозят, то метеозависимые люди активность солнца могут прочувствовать в полной мере.
По словам киевского терапевта Тамары Глинник, хуже всего придется гипотоникам и гипертоникам.
"От колебаний магнитного поля страдают чаще всего те, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, — рассказала врач. — Накануне бурь и во время них приходят с жалобами на резкие скачки давления, сердечную аритмию и сдавливающую головную боль".
Глинник отмечает, что показатели магнитного поля в Украине разнятся:"Сильнее поле на северо-востоке страны, а на западе и юге — слабее. Можно предположить, что в Херсоне и Ивано-Франковске магнитные бури будут не такими чувствительными для украинцев, как, например, в Чернигове".
По словам врача, защититься от магнитного шторма нельзя, но облегчить состояние возможно. Главное — уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
"Гипертоникам можно принимать лекарства от подъема давления или же пить настойки пустырника, валерианы или мяты. Гипотоникам нужны другие травы — женьшень, лимонник", — сказала Глинник.
По ее словам, улучшить самочувствие в эти дни поможет контрастный душ, умеренные физнагрузки, баня и соблюдение режима сна. Кроме того, лучше избегать стрессов, отказаться от жирной и тяжелой пищи, а также — алкоголя и курения.
В то же время на погоду солнечная активность в этот раз не повлияет.
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"Зафиксированные вспышки довольно слабые. Такие не скажутся на температуре воздуха и осадках", — рассказал народный синоптик Леонид Горбань...