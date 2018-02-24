Сотникова: Загитовой и Медведевой будет тяжело продержаться до новых Игр

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
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Киевские Ведомости
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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