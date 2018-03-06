Аваков не считает снос палаточного городка под Радой силовым разгоном

Министр внутренних дел Арсен Аваков не считает снос палаточного городка под Верховной Радой 3 марта силовым разгоном. Об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о состоянии уголовных производств после разгона акции под Радой, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на liga.net.
"Я не думаю, что это называется "силовой разгон". Потому что, когда вы говорите о силовом разгоне, нужно посмотреть видео 2007 года, когда Саакашвили разгонял протестующих в центре Тбилиси", - заявил Аваков.
Реагируя на реплику о том, что силовой разгон городка под Радой сравнивают с действиями предыдущего главы МВД Виталия Захарченко во время разгона Майдана, Аваков назвал это манипуляциями.
"Было дано разрешение двух судов на производство обыска, и когда в результате этого обыска обнаружены были предметы (оружие, - ред.), то было принято решение не останавливаться на обыске, а полностью все, что там находится, забрать", - отметил он. Аваков подчеркнул, что решение о сносе городка является в данном случае "адекватным, нормальным решением".
По его словам, были задержаны 117 человек, которые оказывали сопротивление полиции. "Из них порядка 11 человек были реальными участниками АТО, и в течение четырех часов после установления личности эти люди были отпущены. В отношении двух людей возбуждены соответствующие производства. Один человек находился в розыске, передан в Святошинское РОВД", - сообщил он.
Комментируя применение полицией дубинок, Аваков отметил, что за два дня до разгона произошел конфликт. "Полицейские в немногочисленной охране Верховной Рады были атакованы так называемыми митингующими. 14 человек получили ранения, в том числе тяжкие", - сказал он. Вместе с тем, по его словам, среди митинговавших "вы не найдете никого ни в больницах, ни с тяжелыми травмами, полученными в результате этого столкновения".
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"Что меня не устраивает в этой ситуации. Да, существует несколько эксцессов исполнителя. В частности, всем не понравилась фотография, когда три человека стоят на снегу на коленях. Вместе с тем, нравится вам или нет, это принятая во всем мире полицейская практика Картинка нехорошая, но также нехорошая картинка и та, что обожгли полицейскому лицо петардой, другому разбили нос", - сказал он...