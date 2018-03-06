| | Аваков не считает снос палаточного городка под Радой силовым разгоном
Политика

Аваков не считает снос палаточного городка под Радой силовым разгоном

Аваков не считает снос палаточного городка под Радой силовым разгоном
Решение не ограничиваться обыском палаток было принято после того, как полицейские обнаружили в них оружие.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не считает снос палаточного городка под Верховной Радой 3 марта силовым разгоном. Об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о состоянии уголовных производств после разгона акции под Радой, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на liga.net.

"Я не думаю, что это называется "силовой разгон". Потому что, когда вы говорите о силовом разгоне, нужно посмотреть видео 2007 года, когда Саакашвили разгонял протестующих в центре Тбилиси", - заявил Аваков.

Реагируя на реплику о том, что силовой разгон городка под Радой сравнивают с действиями предыдущего главы МВД Виталия Захарченко во время разгона Майдана, Аваков назвал это манипуляциями.

"Было дано разрешение двух судов на производство обыска, и когда в результате этого обыска обнаружены были предметы (оружие, - ред.), то было принято решение не останавливаться на обыске, а полностью все, что там находится, забрать", - отметил он. Аваков подчеркнул, что решение о сносе городка является в данном случае "адекватным, нормальным решением".

По его словам, были задержаны 117 человек, которые оказывали сопротивление полиции. "Из них порядка 11 человек были реальными участниками АТО, и в течение четырех часов после установления личности эти люди были отпущены. В отношении двух людей возбуждены соответствующие производства. Один человек находился в розыске, передан в Святошинское РОВД", - сообщил он.

Комментируя применение полицией дубинок, Аваков отметил, что за два дня до разгона произошел конфликт. "Полицейские в немногочисленной охране Верховной Рады были атакованы так называемыми митингующими. 14 человек получили ранения, в том числе тяжкие", - сказал он. Вместе с тем, по его словам, среди митинговавших "вы не найдете никого ни в больницах, ни с тяжелыми травмами, полученными в результате этого столкновения".

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"Что меня не устраивает в этой ситуации. Да, существует несколько эксцессов исполнителя. В частности, всем не понравилась фотография, когда три человека стоят на снегу на коленях. Вместе с тем, нравится вам или нет, это принятая во всем мире полицейская практика Картинка нехорошая, но также нехорошая картинка и та, что обожгли полицейскому лицо петардой, другому разбили нос", - сказал он...

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