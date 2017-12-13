| | Климкин заявил о готовности предоставить помощь в расследовании отравления Скрипаля
Политика

Климкин заявил о готовности предоставить помощь в расследовании отравления Скрипаля

Климкин заявил о готовности предоставить помощь в расследовании отравления Скрипаля
Климкин добавил, что следы преступления ведут в Россию.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о готовности предоставить Великобритании помощь в расследовании отравления экс-агента Сергея Скрипаля.

Климкин выразил уверенность, что Великобритания доведет до конца это расследование, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.

"Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в РоссииМы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять", - цитирует министра Интерфакс-Украина.

Климкин добавил, что следы преступления ведут в Россию.
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"Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие"...

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