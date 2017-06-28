Николая Должанского выгнали из дома

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Киевские Ведомости
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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