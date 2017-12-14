Названы районы Москвы с самым дорогим арендным жильем

Эксперты обозначили районы Москвы с самым дорогим жильем для аренды. Возглавили список Крымский мост и район Хамовники, где за год ставки аренды повысились на 4,1%.Самые высокие арендные ставки на жилье в столичном районе Хамовники, где за год средняя арендная плата повысилась на 4,1%, а средняя стоимость квартир достигла 114,2 тысячи рублей за месяц проживания. А вот прошлогодний лидер Арбат сместился на вторую позицию, ведь с предыдущей весны ставки упали на 5,7%, а средняя месячная стоимость за жилье теперь составляет 110,5 тысяч рублей.На 3-й и 4-ой позиции расположились Тверской и Пресненский районы, с показателями 109,2 тысяч и 108,6 тысяч руб. в месяц соответственно. А вот годовой прирост ставок здесь достиг соответственно 3,2% и 7,1%.Самыми дешевыми районами на территории МКАД остались Капотня (30,5 тыс. руб. в месяц), Бирюлево Западное (30,8 тыс. руб. в месяц) и Бирюлево Восточное (31,2 тыс. руб. в месяц). А вот в Старой Москве самыми доступными оказались районы Зеленограда, с показателем в 25 800 рублей, и Молжаниновский (26,7 тыс. руб. в месяц).Установлено, что за прошедшие 3 года средняя арендная ставка в столице упала на 18%, с 374 700 до 305 000 рублей за месяц. Только за последний месяц отрицательная динамика составила 3 п.п...