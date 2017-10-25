| | Подгузов пообещал устранить очереди в отделениях «Почты России»
Экономика

Подгузов пообещал устранить очереди в отделениях «Почты России»

Николай Подгузов, руководящий «Почтой России», рассказал прессе, когда в отделениях госкомпании полностью исчезнут очереди, анонсировав введение дорогостоящих современных технологий.
Подгузов пообещал устранить очереди в отделениях «Почты России»


В 2018 году «Почта России» выделит почти 3 миллиарда рублей на проведение капитального ремонта в 2 867 отделениях госкомпании. Развивая логическую инфраструктуру и внедряя современные технологии, Николай Подгузов пообещал быстро и эффективно избавиться от надоедливых очередей в отделениях «Почты России». Сейчас госкомпания уже успела открыть около 150 точек нового формата, 29 центров выдачи и приема посылок, 13 передвижных отделений почтовой связи и 116 подразделений курьерской доставки.
Ранее Подгузов анонсировал внедрение программы борьбы с воровством в отделениях «Почты России». Ее подробности глава госкомпании пообещал раскрыть по факту готовности...

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