Подгузов пообещал устранить очереди в отделениях «Почты России»

Николай Подгузов, руководящий «Почтой России», рассказал прессе, когда в отделениях госкомпании полностью исчезнут очереди, анонсировав введение дорогостоящих современных технологий.В 2018 году «Почта России» выделит почти 3 миллиарда рублей на проведение капитального ремонта в 2 867 отделениях госкомпании. Развивая логическую инфраструктуру и внедряя современные технологии, Николай Подгузов пообещал быстро и эффективно избавиться от надоедливых очередей в отделениях «Почты России». Сейчас госкомпания уже успела открыть около 150 точек нового формата, 29 центров выдачи и приема посылок, 13 передвижных отделений почтовой связи и 116 подразделений курьерской доставки.Ранее Подгузов анонсировал внедрение программы борьбы с воровством в отделениях «Почты России». Ее подробности глава госкомпании пообещал раскрыть по факту готовности...