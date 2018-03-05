На севере Москвы появится новый ЖК с офисами и детсадом

На севере Москвы в начале 2020 года появится новый жилой комплекс, в котором будет детсад и места для офисов. Это приятное событие ожидает жителей Хорошевского района.Объект будет возведён на улице Викторенко. Сообщение сделал Олег Антосенко, возглавляющий Мосгорстройнадзор. Согласно предоставленной информации, новый ЖК станет располагать площадью более чем 59 тыс. м. В его составе будут три строения с разной этажностью. Два корпуса предназначаются для жильцов. Там появятся 266 квартир.На первых этажах данных зданий и в пристройке к одному из них разместится детский садик. Он рассчитан на 125 воспитанников. Строители позаботятся о детях и на прилегающих к новому ЖК территориях. На них возведут игровые площадки.Третий 23-этажный корпус планируется отдать под размещение офисов. Помимо того, там будет химчистка и несколько кафе.Помещения под новыми зданиями предназначат для оборудования автостоянок. На них будет возможна парковка 284 автомобилей. Предусмотрены и гостевые стоянки, где смогут припарковаться 19 машин...