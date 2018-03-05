На севере Москвы появится новый ЖК с офисами и детсадом

Объект будет возведён на улице Викторенко. Сообщение сделал Олег Антосенко, возглавляющий Мосгорстройнадзор. Согласно предоставленной информации, новый ЖК станет располагать площадью более чем 59 тыс. м. В его составе будут три строения с разной этажностью. Два корпуса предназначаются для жильцов. Там появятся 266 квартир.
На первых этажах данных зданий и в пристройке к одному из них разместится детский садик. Он рассчитан на 125 воспитанников. Строители позаботятся о детях и на прилегающих к новому ЖК территориях. На них возведут игровые площадки.
Третий 23-этажный корпус планируется отдать под размещение офисов. Помимо того, там будет химчистка и несколько кафе.
Помещения под новыми зданиями предназначат для оборудования автостоянок. На них будет возможна парковка 284 автомобилей. Предусмотрены и гостевые стоянки, где смогут припарковаться 19 машин...