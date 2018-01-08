В Красноярском крае полицейские устроили гонки на патрульных машинах

В Зеленогорске (Красноярский край) прошли ежегодные гонки на патрульных автомобилях с участием сотрудников ГИБДД. В этот раз умения управлять машиной в сложных погодных условиях продемонстрировали дорожные полицейские из Канска, Красноярска, Зеленогорска и прочих региональных городов.Условия для участия в ежегодных гонка патрульных авто остались неизменными – «гонщику» необходимо состоять на службе в ГИБДД России, а его автомобиль должен быть оборудован спецустройствами, иметь цветографическую окраску и осуществлять патрулирование.Соревнования проходили по системе «на вылет». Участие в традиционных гонках приняли дорожные полицейские из Канска, Красноярска, Зеленогорска и прочих региональных городов. Первое место на пьедестале досталось инспектору Владимиру Ковалеву, представляющему ДПС Зеленогорска. Следом финишировали его земляк Алексей Аксенов и канский инспектор Максим Новиков.После заездов гости мероприятия стали свидетелями совместного выступления экипажей ДПС и силовиков...