| | В Сети появилось видео загадочного черного НЛО на Луне
Наука

В Сети появилось видео загадочного черного НЛО на Луне

Исследователи паранормальных явлений зафиксировали на Луне инопланетный объект черного цвета, который напомнил НЛО. Полученные кадры были переданы уфологам для детального изучения.
В Сети появилось видео загадочного черного НЛО на Луне


Сообщается, что исследователи снимали Луну через телескоп из своего дома в Дирборн Хайтс в Мичигане в США, когда внезапно на фоне Луны появился черный НЛО. Полученные уникальные кадры были отправлены в американскую организацию MUFON для детального изучения. Стоит отметить, что MUFON является крупнейшей в мире организацией, которая занимается изучением инопланетных объектов и НЛО.

Также уфологи получили и видеодоказательство НЛО, где можно увидеть большой круглый черный объект, перемещающийся по поверхности Луны слева направо. Затем НЛО появляется с правой стороны, прежде чем полностью исчезнуть...[/media]

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