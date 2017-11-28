В Сети появилось видео загадочного черного НЛО на Луне

Исследователи паранормальных явлений зафиксировали на Луне инопланетный объект черного цвета, который напомнил НЛО. Полученные кадры были переданы уфологам для детального изучения.Сообщается, что исследователи снимали Луну через телескоп из своего дома в Дирборн Хайтс в Мичигане в США, когда внезапно на фоне Луны появился черный НЛО. Полученные уникальные кадры были отправлены в американскую организацию MUFON для детального изучения. Стоит отметить, что MUFON является крупнейшей в мире организацией, которая занимается изучением инопланетных объектов и НЛО.Также уфологи получили и видеодоказательство НЛО, где можно увидеть большой круглый черный объект, перемещающийся по поверхности Луны слева направо. Затем НЛО появляется с правой стороны, прежде чем полностью исчезнуть...[/media]