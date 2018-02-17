В Балашихе до 26 марта ограничат движение транспорта ночью

«С 13 по 26 марта на участке с 18 по 23 километр автомобильной дороги М-7 «Волга» движение транспортных в ночное время суток средств будет ограничено. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к возникшим неудобствам», - сообщили представители администрации подмосковной Балашихи.

В связи с установкой рамных конструкций (дорожных знаков) на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Балашихе (Московская область) по 26 марта ограничат движение транспортных средств в ночное время суток, сообщила пресс-служба администрации города.Причиной для частичного перекрытия автомобильного потока станет установка рамных конструкций. На размещение дорожных знаков у работников каждый будет уходить до 10 минут, подытожила пресс-служба администрации Балашихи...