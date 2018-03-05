Ученые смогли заснять момент образования шаровой молнии

Физики смогли заснять на видео образование шаровой молнии. Ученые для этого воспользовались противоположными направлениями электрического тока.Такой вид молнии представляет из себя сгусток энергии, который может образовываться в непогоду вместе с обычной молнией. Ученые из США воссоздали в лаборатории прототип шаровой молнии и засняли его на видео. Они смогли записать момент образования, внешний вид и свойства молнии.По сообщениям очевидцев, наблюдающих за шаровой молнией в природной среде, она может перемещаться по воздуху по непредсказуемой траектории. Однако некоторые исследователи вообще ставят под сомнение существование такой молнии.В результате соединения двух противоположных направлений тока получился электрический синтетический узел в форме шара...[/media]