ЦОДД в Москве проведет эксперимент по внедрению новых дорожных знаков

На московских дорогах появятся новые знаки. Уже этой весной Центр организации дорожного движения Москвы проведет эксперимент по внедрению новых дорожных указателей.Отмечается, что эксперимент планируют провести в конце марта – начале апреля на перекрестках некоторых улиц города. Также представители ЦОДД заявили, что внедрение новых обозначений – довольно сложный процесс не только с точки зрения водительского восприятия, но и с юридической стороны.Представители ЦОДД заявили, что управление ГИБДД Москвы уже осведомлено о планирующемся проведении эксперимента.Эксперты также отмечают, что эксперимент необходимо проводить предельно аккуратно, чтобы не допустить нежелательных аварийных ситуаций на дорогах.Однако некоторые специалисты не одобряют подобное нововведение. Многие считают, что большое скопление знаков будет способствовать рассеиванию концентрации внимания водителей, что приведет к нежелательным последствиям. По мнению данных специалистов, необходимо объединять несколько знаков в один большой знак...