Сбербанк запустил сервис оценки квартир по стоимостям реальных сделок

Сбербанк продолжает работы по развитию своего портала «ДомКлик». Сейчас на нём появился новый сервис, с помощью которого можно определить цену квартиры, исходя из стоимостей по реальным сделкам на аналогичную недвижимость.Сервис, получив параметры квартиры, делает анализ фактических цен, по которым осуществлялась купля продажа подобных объектов. В итоге он предоставляет клиенту наиболее оптимальную стоимость и сроки, в которые данное жильё реально по ней купить или продать.Сообщение об этом сделал Александр Торбахов, руководящий в Сбербанке блоком «Розничный бизнес». Сейчас в базе данных «ДомКлик» информация о, примерно, миллионе квартир, купленных через ипотеку, полученную у Сбербанка.Пока сервисом могут пользоваться лишь риелторы, которые зарегистрированы на «ДомКлик». Новая услуга появилась меньше месяца тому назад, но ей уже воспользовались 4 тысячи человек. Её создатели говорят, что далее она станет доступной и розничным клиентам.В целом по России количество ипотечных кредитов, выдаваемых через «ДомКлик», достигает 13%. В Москве, где интернет-сервисы более развиты, данный показатель – 30%...