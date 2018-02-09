| | Сбербанк запустил сервис оценки квартир по стоимостям реальных сделок
Экономика

Сбербанк запустил сервис оценки квартир по стоимостям реальных сделок

Сбербанк продолжает работы по развитию своего портала «ДомКлик». Сейчас на нём появился новый сервис, с помощью которого можно определить цену квартиры, исходя из стоимостей по реальным сделкам на аналогичную недвижимость.
Сбербанк запустил сервис оценки квартир по стоимостям реальных сделок


Сервис, получив параметры квартиры, делает анализ фактических цен, по которым осуществлялась купля продажа подобных объектов. В итоге он предоставляет клиенту наиболее оптимальную стоимость и сроки, в которые данное жильё реально по ней купить или продать.
Сообщение об этом сделал Александр Торбахов, руководящий в Сбербанке блоком «Розничный бизнес». Сейчас в базе данных «ДомКлик» информация о, примерно, миллионе квартир, купленных через ипотеку, полученную у Сбербанка.
Пока сервисом могут пользоваться лишь риелторы, которые зарегистрированы на «ДомКлик». Новая услуга появилась меньше месяца тому назад, но ей уже воспользовались 4 тысячи человек. Её создатели говорят, что далее она станет доступной и розничным клиентам.
В целом по России количество ипотечных кредитов, выдаваемых через «ДомКлик», достигает 13%. В Москве, где интернет-сервисы более развиты, данный показатель – 30%...

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