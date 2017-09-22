Китайские ученые могут первыми связаться с инопланетянами

Специалисты из Китая на днях похвасталась своими новыми достижениями в поисках пришельцев. В первую очередь исследователи усовершенствовали свои радиотелескопы. Далее ученые намерены установить дополнительные телескопы в количестве до 10 единиц, для полного анализа космического пространства.
Согласно информации новостного портала VladТime, китайцы обладают уникальными сверхмощными секретными технологиями, которые разрабатывались специально для встречи с гуманоидами. Таким образом, китайцы намерены обойти американский Пентагон в поисках НЛО...