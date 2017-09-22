Китайские ученые могут первыми связаться с инопланетянами

Китайские ученые считают, что они смогут стать первыми на Земле людьми, которые увидят настоящих инопланетян. По этой причине Национальной астрономической обсерватория КНР даже разработала специальный план по захвату гуманоидов.Специалисты из Китая на днях похвасталась своими новыми достижениями в поисках пришельцев. В первую очередь исследователи усовершенствовали свои радиотелескопы. Далее ученые намерены установить дополнительные телескопы в количестве до 10 единиц, для полного анализа космического пространства.Согласно информации новостного портала VladТime, китайцы обладают уникальными сверхмощными секретными технологиями, которые разрабатывались специально для встречи с гуманоидами. Таким образом, китайцы намерены обойти американский Пентагон в поисках НЛО...