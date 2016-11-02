| | Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен заменят монетами
Социум

Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен заменят монетами

14 марта в НБУ будут представлены новые монеты, которые призваны заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.
Украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении, говорится на странице НБУ в Facebook.
"14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении НБУ.
Как сообщает регулятор, в обращении будут находится одновременно и новые монеты.
В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года...

Еще по теме

2, 5 и 10 гривен станут монетами

2, 5 и 10 гривен станут монетами

Сегодня, 11:20
Читать
Банкноты уходят: в НБУ заявили, что вскоре введут монеты в 10 гривен

Банкноты уходят: в НБУ заявили, что вскоре введут монеты в 10 гривен

Сегодня, 08:15
Читать
Нацбанк посчитал наличность в карманах украинцев

Нацбанк посчитал наличность в карманах украинцев

2-11-2016, 12:59
Читать
НБУ вводит в обращение обновленную 500-гривневую банкноту

НБУ вводит в обращение обновленную 500-гривневую банкноту

15-03-2016, 14:29
Читать
Нацбанк вводит в обращение обновленную купюру

Нацбанк вводит в обращение обновленную купюру

25-12-2015, 14:58
Читать
Нацбанк показал новую 500-гривневую купюру

Нацбанк показал новую 500-гривневую купюру

25-12-2015, 11:44
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail