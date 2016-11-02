Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен заменят монетами

Украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении, говорится на странице НБУ в Facebook.
"14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении НБУ.
Как сообщает регулятор, в обращении будут находится одновременно и новые монеты.
В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года...