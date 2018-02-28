Жданов призвал украинских биатлонистов бойкотировать соревнования в РФ

О бойкоте этапа Кубка мира в России уже заявило несколько стран.Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что поскольку Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили об бойкоте этапа Кубка мира в российской Тюмени, украинским спортсменам нужно принять аналогичное решение.«Убежден, что и наша биатлонная общественность должна стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина — я за бойкот», — написал министр в Facebook.Жданов отметил, что Россия – государство-агрессор, которое использует допинг как одним из элементов своей национальной спортивной политики.«Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра. Также хотел бы проинформировать, что мы обращаемся к всех международных федераций с просьбой не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса», — добавил он.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...