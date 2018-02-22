Рома — Шахтер. Анонс матча 1/8 Лиги чемпионов

Вот и пришло время важнейшего матча Шахтера в Лиге чемпионов. После победы над Ромой в первом матче в Украине (2:1) «оранжево-черные» постараются закрепить успех в Риме и во второй раз в истории пробиться в четвертьфинал самого престижного турнира Старого Света.Вторник, 21:45, Рим, Стадио Олимпико. Арбитр встречи — Ундиано Мальенко (Испания).Прямая трансляция на телеканалах Футбол 1 и Украина.Первый матч:— Рома 2:1Феррейра, 52, Фред, 71 — Ундер, 41Три недели назад в Харькове донецкий Шахтер сделал уверенный шаг к своей мечте — на ОСК Металлист была обыграна Рома, что приблизило команду Фонсеки к выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов. Тогда «горняки» должны были добывать еще более комфортный результат, ведь во второй половине итальянцев вообще не было видно на поле. Да и чего стоит тот момент Факундо Феррейры на последних минутах поединка, когда он умудрился не забить буквально с пары метров? Забей тогда Факундо и выход в следующую стадию был бы практически в кармане, но скажите — после первого тайма кто-то верил, что «оранжево-черные» победят?После вышеупомянутого поединка в Харькове Рома и Шахтер провели по три поединка во внутренних первенствах. Так, римляне сразу после поражения от «горняков» на своем поле в принципиальном матче уступили Милану (0:2), но затем сенсационно на выезде обыграли лидера чемпионата Наполи (4:2) и спокойно разгромили Торино (3:0). Команда Фонсеки, в свою очередь, продолжила начатое после зимней паузы и учинила три очередных разгрома. Пострадала Зирка (5:0), Карпаты (3:0) и Ворскла (3:0). Отметим, что в этих играх Фонсека практически не применял ротацию. Наверняка тренер надеется, что основные футболисты через матчи чемпионата максимально хорошо подготовятся к игре с Ромой и наладят связи.Учитывая результат первого матча, можно смело говорить о том, что Рома с первых минут будет атаковать и бежать вперед. Однако, для Шахтера будет крайне важно выдержать не только стартовый натиск соперника, но и трибун. Поддержка будет сумасшедшей, и она действительно может стать проблемой для гостей. Остается надеяться на опыт и хладнокровие наших ребят. В таких матчах действительно самыми важными могут стать первые 15-20 минут. Если «горнякам» удастся не пропустить быстрый гол, то шансы на выход в следующую стадию заметно возрастут. С каждой минутой хозяева будут нервничать, а футболисты Шахтера обладают всеми качествами, чтобы воспользоваться даже секундной слабостью итальянцев.План на игру от тренерского штаба Фонсеки просматривается без особых проблем. Шахтер будет играть от защиты в надеждах на стремительные контрвыпады, а такой футбол от «оранжево-черных» очень и очень опасен. Главное, чтобы не подвела защита. В этом матче будет очень много работы у всех игроков задней линии и хочется верить, что они выдадут один из лучших матчей в своих карьерах. Также большая ответственность будет лежать на голкипере Андрее Пятове, который своими безошибочными действиями способен вселять уверенность в партнеров по команде. Ну а атакующие игроки редко давали повод усомниться в своем мастерстве.Ориентировочные составы:Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер, Наингголан, Перотти — ДжекоПятов — Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — ФеррейраКарсдорп, Пеллегрини — Малышев, Кривцов: Срна (допинг)Интересные факты:— Рома не выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов уже 10 лет и проиграла три последние двухматчевые противостояния в 1/8 финала.— Шахтер проиграл 2 и 3 двухматчевых противостояний в 1/8 финала, уступив Боруссии Д и Баварии. Единственная победа — с общим счетом 6:2 — была добыта как раз в мачтах с Ромой в 2011 году.— Рома ранее дважды проигрывала первый матч еврокубкового противостояния со счетом 1:2. В первом случае римляне затем взяла реванш у Брондбю (3:1, третий круг Кубка УЕФА-1995/96), а во втором повторно уступила Атлетико (1:2, 1/4 финала Кубка УЕФА-1998/99).— Рома 20 раз проигрывала первый матч плей-офф еврокубков и только в шести случаях итальянцы в итоге проходили дальше.— Шахтер проиграли два последних выездных матча 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 0:10 (0:7 — Баварии, 0:3 — Боруссии).— В 19 противостояниях плей-офф Шахтер начинал с домашней победы и в итоге проходил дальше в 16 случаях.— Шахтер обыгрывал Рому в четырех последних матчах во всех турнирах.— В последних 5 играх Шахтера в Лиге чемпионов было забито не менее 3 голов.— В последних трех матчах против Ромы «горняки» забивали как минимум два гола.— У всех нас одна цель — пройти дальше. Сделать это сможем, только если будем работать сообща. Мы не можем выходить на поле с мыслью, что нам хватит 45 минут хорошей игры. До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя. Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет.Паулу Фонсека, главный тренер Шахтера:— В составе Ромы очень много хороших игроков, поэтому не могу выделить кого-то конкретного, стоит расценивать их как коллектив. Не думаю, что в игре Ромы что-то радикально поменяется с последней нашей встречи. Нужно понимать, Рома — сильная команда. Я уверен, что с самого начала они будут действовать очень жестко, не давать нам комбинировать. Мы должны практически идеально сыграть в обороне, чтобы противостоять Роме.Источник: Football.uaПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...