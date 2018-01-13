РђСЃС‚СЂРѕРЅРѕРјС‹ РѕРїРёСЃР°Р»Рё СЂРµР»РёРєС‚РѕРІСѓСЋ РіР°Р»Р°РєС‚РёРєСѓ РІР±Р»РёР·Рё РњР»РµС‡РЅРѕРіРѕ РџСѓС‚Рё

РСЃРїР°РЅСЃРєРёРµ СѓС‡РµРЅС‹Рµ РѕР±РЅР°СЂРѕРґРѕРІР°Р»Рё РЅРѕРІРѕРµ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёРµ, РїРѕСЃРІСЏС‰РµРЅРЅРѕРµ РіР°Р»Р°РєС‚РёРєРµ NGC 1277. РћРЅР° СЂР°СЃРїРѕР»Р°РіР°РµС‚СЃСЏ С‡СѓС‚СЊ Р±РѕР»РµРµ С‡РµРј РІ 200 РјРёР»Р»РёРѕРЅРѕРІ СЃРІРµС‚РѕРІС‹С… Р»РµС‚ РѕС‚ Р—РµРјР»Рё Рё СЃС‡РёС‚Р°РµС‚СЃСЏ В«РјРµСЂС‚РІРѕР№В». Р—РІРµР·РґРѕРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёРµ РІ РґР°РЅРЅРѕР№ РіР°Р»Р°РєС‚РёРєРµ РЅР°С‡Р°Р»РѕСЃСЊ РµС‰Рµ 12 РјРёР»Р»РёР°СЂРґРѕРІ Р»РµС‚ РЅР°Р·Р°Рґ, РЅРѕ РІСЃРєРѕСЂРµ РѕСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР»РѕСЃСЊ, Рё РІРѕС‚ СѓР¶Рµ 10 РјРёР»Р»РёР°СЂРґРѕРІ Р»РµС‚ РІ NGC 1277 РЅРёС‡РµРіРѕ РЅРѕРІРѕРіРѕ РЅРµ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚. Р’ СЂРµР»РёРєС‚РѕРІРѕР№ РіР°Р»Р°РєС‚РёРєРµ РІ РґРІР° СЂР°Р·Р° Р±РѕР»СЊС€Рµ Р·РІРµР·Рґ, С‡РµРј РІ РњР»РµС‡РЅРѕРј РџСѓС‚Рё, РЅРѕ СЂР°Р·РјРµСЂС‹ РµРµ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РјРµРЅСЊС€Рµ. РџРѕРґРѕР±РЅС‹Рµ РіР°Р»Р°РєС‚РёРєРё СЃ РЅР°С€РµР№ СЂР°Р·РґРµР»СЏСЋС‚ РІ СЃРѕС‚РЅРё СЂР°Р· Р±РѕР»СЊС€РёРµ СЂР°СЃСЃС‚РѕСЏРЅРёСЏ, РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ РѕРЅР° РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ РёРЅС‚РµСЂРµСЃ РґР»СЏ СѓС‡РµРЅС‹С….
РђСЃС‚СЂРѕРЅРѕРјС‹ РѕС‚РјРµС‡Р°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РІ NGC 1277 РЅРµ РЅР°Р±Р»СЋРґР°СЋС‚СЃСЏ РіРѕР»СѓР±С‹Рµ РЅРѕРІРѕРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёСЏ, С‡С‚Рѕ РґРѕРєР°Р·С‹РІР°РµС‚ С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РѕРЅР° РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ РїРѕР»СѓС‡Р°Р»Р° РїСЂРёС‚РѕРєР° РІРµС‰РµСЃС‚РІР°, РґРѕСЃС‚Р°С‚РѕС‡РЅРѕРіРѕ РґР»СЏ СЌРІРѕР»СЋС†РёРё.
Р’РёРєС‚РѕСЂРёСЏ РћР·РµСЂРѕРІР°...