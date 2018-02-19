Ученые рассказали, как древние люди пережили вулканическую зиму

Около 74 тыс. лет назад на Суматре произошло мощнейшее извержение: в течение нескольких недель супервулкан Тоба выбрасывал в атмосферу облака пепла, который распространился по всему миру. Существует гипотеза, что это событие вызвало глобальную вулканическую зиму, которая продолжалась десятки лет, привела к массовому вымиранию видов и почти полному исчезновению человеческого рода. Но с таким драматичным сценарием согласны не все ученые.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на realist.online.
Следы вулканического пепла в Пиннакл Пойнт, известном археологическом месте на побережье ЮАР, свидетельствуют о том, что некоторые группы ранних людей не просто выжили, но даже умудрились преуспеть в результате извержения. Об открытии сообщается в журнале Nature.
Когда произошло извержение Тоба, наши предки уже расселились из Африки на Ближний Восток и, возможно, за его пределы. Некоторые исследователи предположили, что извержение вызвало обратный парниковый эффект, который охладил Землю, привел к экологической катастрофе и повсеместной нехватке продовольствия. Считается, что в то время выжить удалось лишь нескольким небольшим сообществам, а популяция сократилась до 2 тыс. человек.
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Данная гипотеза является предметом горячих споров. Так, проведенный ранее анализ пепла Тоба на озере Малави в Восточной Африке не подтвердил резких изменений климата: концентрация пепла оказалась слишком незначительной для прямого воздействия на экосистему.
Пытаясь решить загадку, американские геологи и археологи занялись поиском разрушительных последствий извержения в пещерах Пинкал Пойнт. Ранее в этом месте находили много костей, инструментов и оружия, оставленного людьми каменного века (некоторые из них старше 200 тыс. лет). Также они изучили богатый артефактами участок под открытым небом в 9 км от пещер...