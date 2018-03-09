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Наука

Китай разрабатывает многоразовый космический корабль

Китай разрабатывает многоразовый космический корабль
Планируется использовать новый корабль для разных проектов.

Китайская компания China Aerospace Science and Industry Corporation разрабатывает космический корабль многоразового использования. Проектируемый комплекс планируют построить из «самолета-донора» и космоплана.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на vistanews.ru.

Предполагается, что беспилотная ракета будет направлять космический корабль. После этого аппарат отсоединится от ракеты и сможет начать запуск силовой установки. После выполнения миссии корабль вернется на планету Земля.

В том числе возможна отправка людей и груза на орбиту. Еще проектируемый шатл можно использовать для запуска спутников и снабжения станций орбиты. Кроме вышеперечисленных функций, космический шатл сможет выступать в качестве военного корабля, потому что там будут оборудованы все нужные устройства для обнаружения противника и нападения на него.

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Эксперты говорят, что у Китая нет необходимого оборудования для постройки такого мощного корабля. Для него нужен соответствующий двигатель и ракетная система...

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